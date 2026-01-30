15:42
Происшествия

На таджикско-афганской границе силовики РТ ликвидировали троих контрабандистов

На таджикско-афганской границе снова произошло вооруженное столкновение с контрабандистами. Как сообщили в Погранвойсках ГКНБ Таджикистана, 29 января около 19.30 пятеро афганских граждан незаконно пересекли государственную границу в зоне пограничной заставы «Бахорак» района Шамсиддини Шохин.

По данным ведомства, маршрут передвижения нарушителей установили, после чего пограничники попытались их задержать.

Однако, когда силовики потребовали остановиться, группа оказала вооруженное сопротивление и попыталась уйти обратно в сторону Афганистана. В ответном огне трое нарушителей нейтрализованы на месте. В ГКНБ РТ уточнили их личности: Джовид валади Давлатманд, Рашид валади Давлатманд и Собир валади Зохир — жители провинции Тахор. Еще двоим удалось скрыться, воспользовавшись темнотой.

На месте инцидента обнаружены 3 автомата Калашникова с магазинами, 150 патронов различного калибра, большое количество гильз, 4 мешка с 73 упаковками наркотиков (гашиш и опий), а также лодка, использованная для пересечения реки Пяндж.

В Погранвойсках заявляют, что «принимают все необходимые меры» для обеспечения безопасности государственной границы. Инцидент расследуется, ситуация контролируется.
