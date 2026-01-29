В Бишкеке водитель использовал муляж спецсигналов: УПСМ пресекло нарушение

Сотрудники управления Патрульной службы милиции остановили автомобиль Changan, на крыше которого установили пластиковые красные и синие элементы, имитирующие проблесковые маячки спецтранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

Пластиковые детали визуально создавали сходство с машинами экстренных служб и могли вводить в заблуждение других участников дорожного движения.

Инспекторы провели с водителем профилактическую беседу и потребовали немедленно снять имитацию спецсигналов. Нарушитель убрал элементы на месте.

УПСМ напоминает, что использование любых устройств и предметов, создающих видимость спецавтотранспорта, недопустимо и несет риски для безопасности дорожного движения.