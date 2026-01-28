На 198-м километре альтернативной автодороги Север — Юг сошла снежная лавина объемом порядка 250-300 кубических метров.

Как сообщили в ГП «Кыргызавтожол», расчистку участка оперативно выполнило 24-е дорожное эксплуатационное предприятие. К работам привлекали специальную технику, проезжую часть полностью очистили.

В настоящее время движение по трассе осуществляется в штатном режиме, ограничений для проезда нет.

В ГП «Кыргызавтожол» также отметили, что на всех автомобильных дорогах и горных перевалах страны работы по обеспечению безопасности движения ведутся ежедневно и круглосуточно. Дорожная ситуация находится под постоянным контролем.