В Бишкеке обнаружено более 13 тысяч подакцизных напитков без маркировки

Сотрудники Налоговой службы выявили крупную партию подакцизной продукции без акцизных марок в ходе рейдового налогового контроля в Бишкеке. Проверка охватила точки продажи сахаросодержащих, энергетических и алкогольных напитков.

По данным ведомства, инспекторы обнаружили около 13 тысяч единиц продукции, находившейся в реализации без обязательных акцизных марок.

На месте оформлены соответствующие акты, после чего материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки и дачи правовой оценки.

В ГНС напомнили, что законодательство предусматривает строгую ответственность за продажу немаркированной подакцизной продукции:

до 200 единиц — штраф 100 тысяч сомов;

свыше 200 единиц — наказание вплоть до лишения свободы до семи лет.

Налоговая служба призвала предпринимателей тщательно контролировать наличие и подлинность маркировки, а граждан — проверять акцизные марки на алкогольной продукции.

Для оперативной проверки в мобильном приложении Salyk.kg работает сервис сканирования и ручного ввода акцизных марок. Кроме того, цифровая маркировка алкоголя и табака в формате Data Matrix доступна для проверки через приложение Teksher.