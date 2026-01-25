08:48
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Происшествия

Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне

Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне. По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР, первое силой около 3 баллов произошло 24 января в 1.32 на территории страны, второе силой 3,5 балла — в 5.07 на территории Таджикистана.

Очаг землетрясения первого располагался в 2 километрах к северо-востоку от села Терек-Суу, в 4 километрх к юго-западу от села Сары-Бээ.

Интенсивность землетрясения составила в этих населенных пунктах около 3 баллов .

Очаг второго землетрясения располагался на территории Таджикистана, в 18 километрах к юго-востоку от села Ачык-Суу, в 33 километрах к юго-востоку от села Кабык.

Интенсивность землетрясения составила в селе Ачык-Суу — 3 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/359167/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3 балла
В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на юге Кыргызстана
В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
В Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5 балла
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение
В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 в эпицентре
В Китае ночью произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане
Два землетрясения зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
В Узбекистане ночью произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане
Популярные новости
ГКНБ пресек крупную схему: 32&nbsp;здания больниц незаконно продали ГКНБ пресек крупную схему: 32 здания больниц незаконно продали
В&nbsp;Московском районе нашли сгоревшую машину с&nbsp;телами двух человек В Московском районе нашли сгоревшую машину с телами двух человек
В&nbsp;Бишкеке задержали карманников, укравших в&nbsp;маршрутке почти 700 тысяч сомов В Бишкеке задержали карманников, укравших в маршрутке почти 700 тысяч сомов
В&nbsp;Бишкеке подростки устроили побоище с&nbsp;ножами и&nbsp;пистолетом В Бишкеке подростки устроили побоище с ножами и пистолетом
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
25 января, воскресенье
08:26
Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 января, суббота
22:22
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Мексику
21:35
В городе Ош мужчина, избивший супругу, водворен в ИВС на 48 часов
21:03
Запах алкоголя, попытка побега и штрафстоянка. Ночная поездка на Lexus 570
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 января: немного потеплеет
20:58
Сыймык Жапыкеев: Политик Кубанычбек Кадыров сегодня вышел из тюрьмы