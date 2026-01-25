Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне. По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР, первое силой около 3 баллов произошло 24 января в 1.32 на территории страны, второе силой 3,5 балла — в 5.07 на территории Таджикистана.

Очаг землетрясения первого располагался в 2 километрах к северо-востоку от села Терек-Суу, в 4 километрх к юго-западу от села Сары-Бээ.

Интенсивность землетрясения составила в этих населенных пунктах около 3 баллов .

Очаг второго землетрясения располагался на территории Таджикистана, в 18 километрах к юго-востоку от села Ачык-Суу, в 33 километрах к юго-востоку от села Кабык.

Интенсивность землетрясения составила в селе Ачык-Суу — 3 балла.