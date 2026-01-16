Опасные «лекарства» продавали из квартиры: в Бишкеке задержана подозреваемая

В Октябрьском районе Бишкека сотрудники милиции пресекли незаконный сбыт сильнодействующих лекарственных препаратов. Поводом для проверки стала оперативная информация Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД столицы о том, что в районе неизвестная женщина, условно обозначенная как Н., занимается продажей запрещенных препаратов.

Следственная служба УВД Октябрьского района возбудила уголовное дело по статье 282 УК КР. В ходе оперативных мероприятий на улице Арстанбек гражданин Н.Ю., 2001 года рождения, добровольно передал милиции три таблетки препарата «Л.», приобретенные, по его словам, у подозреваемой.

В рамках дела сотрудники СБНОН задержали гражданку Н.С., 1971 года рождения. При санкционированном обыске у нее дома изъято 72 единицы препарата «Т.» и 61 единица препарата «Л.». Женщина водворена в ИВС в порядке статьи 96 УПК КР.

Следственные действия продолжаются: устанавливаются обстоятельства правонарушения и возможные соучастники.

ГУВД Бишкека напоминает, что незаконный оборот сильнодействующих препаратов является уголовно наказуемым. Граждан просят сообщать о подобных фактах в органы внутренних дел, анонимность гарантируется.