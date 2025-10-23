23:35
Происшествия

В Кара-Кульдже собака насмерть загрызла восьмилетнего мальчика

Милиция Кара-Кульджинского района расследует гибель восьмилетнего мальчика, которого покусала собака. Животное также напало на дедушку ребенка.

По данным районного управления ветеринарии, собака ранее считалась агрессивной и содержалась без привязи, хотя владелец должен был держать ее на цепи с 8.00 до 21.00. После инцидента животное изолировали и поместили под наблюдение на десять дней. Признаков бешенства у собаки не выявили.

По информации районного Центра общеврачебной практики, ребенок скончался еще до прибытия в больницу. Медики констатировали смерть на месте, однако родственники доставили тело в Кара-Кульджинскую больницу, где факт гибели подтвердили врачи.

Дедушке мальчика оказана медицинская помощь, ему сделали прививку против бешенства.

Трагедия произошла вечером 22 октября. Факт гибели ребенка расследуют, назначены экспертизы.
