19:18
Азербайджано-Кыргызский фонд профинансирует строительство ГЭС в Кара-Кульдже

В Бишкеке прошло шестое заседание Совета Азербайджано-Кыргызского фонда развития под председательством первого заместителя министра экономики Азербайджана Эльнура Алиева. В мероприятии приняли участие представители государственных органов двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. 

На заседании стороны утвердили изменения во внутренние нормативные акты и одобрили инвестиционный проект строительства малой гидроэлектростанции мощностью 5,4 мегаватта на реке Кулун в Кара-Кульджинском районе Ошской области.

Минэкономики КР
Фото Минэкономики КР. В Бишкеке одобрили проект строительства малой ГЭС в Кара-Кульдже

Реализация проекта позволит создать новые рабочие места, повысить промышленный потенциал региона, сократить зависимость от импорта и укрепить энергобезопасность страны. Общая стоимость проекта составляет $5,2 миллиона, из которых $2,5 миллиона профинансирует Азербайджано-Кыргызский фонд развития.

Кроме того, участники заседания обсудили другие актуальные направления сотрудничества и ознакомились с рядом дополнительных проектов.
