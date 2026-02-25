В Бишкеке сообщили о драке на дороге с участием инкассаторов

24 февраля в службу 102 поступило сообщение о том, что сотрудники инкассации избили заявителя и выбросили его мобильный телефон на крышу автомобиля. Инцидент, по словам пострадавшего, произошел на улице 7 Апреля в Бишкеке.

Факт зарегистрирован в Журнале учета происшествий УВД Октябрьского района, после чего начата доследственная проверка. Сотрудники УПСМ ГУВД столицы установили и доставили в районное управление гражданина А.А., 1991 года рождения.

По итогам разбирательства мужчина задержан на основании статьи 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях и помещен в камеру временного пребывания.

В УВД Октябрьского района уточнили, что проверка по обстоятельствам инцидента продолжается.