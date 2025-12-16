18:33
Происшествия

Дорожный конфликт в Бишкеке закончился арестом на пять суток

Факт дорожного конфликта, переросшего в агрессивные действия, зарегистрирован в журнале учета информации УВД Свердловского района Бишкека. Об этом сообщили в районном управлении внутренних дел.

По данным милиции, гражданин А.К., 1994 года рождения, доставлен в Следственную службу УВД Свердловского района. По итогам доследственной проверки материалы переданы в Службу общественной безопасности, где в отношении мужчины составили протокол по статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса КР о правонарушениях.

Впоследствии Свердловский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на пять суток.

В УВД Свердловского района напомнили, что любые конфликтные ситуации на дороге необходимо решать исключительно в правовом поле, не допуская агрессии и противоправных действий.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354842/
