Пьяный водитель в Бишкеке пытался скрыться от милиции и выбросил ключи от авто

В Бишкеке сотрудники управления Патрульной службы милиции задержали водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, водитель проигнорировал nребование милиционеров об остановке и попытался скрыться. Во время преследования он припарковал машину и выбросил ключи зажигания, после чего попытался убежать. В ходе погони мужчина получил травму ноги, и его задержали работники патрульной службы.

После водитель и находившиеся с ним знакомые отказались выполнять требования сотрудников УПСМ. Медицинское освидетельствование в наркологическом учреждении подтвердило факт употребления спиртных напитков.

По итогам происшествия в отношении водителя составили протоколы о правонарушениях. Авто водворили на специализированную стоянку.