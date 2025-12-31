10:17
Происшествия

В Бишкеке водитель управлял автомобилем в алкогольном и наркотическом опьянении

Сотрудники УПСМ Бишкека в ходе одного из рейдовых мероприятий остановили машину Mercedes-Benz. Во время проверки водитель вел себя подозрительно, в связи с чем они были вынуждены доставить мужчину в наркологическое учреждение для прохождения медицинского освидетельствования.

По результатам экспертизы установлено, что водитель на момент управления транспортным средством находился одновременно в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После этого мужчина заявил, что сотрудники остановили его из-за зависти.

В отношении водителя составлен соответствующий протокол за управление авто в состоянии опьянения, а машина водворена на штрафную стоянку.

УПСМ столицы призывает строго соблюдать Правила дорожного движения и помнить, что пьяный водитель — это потенциальная угроза жизни и здоровью окружающих.
