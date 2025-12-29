11:08
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Происшествия

В Чуйской области повредили дорожный знак при въезде в село Константиновка

В социальных сетях распространилось видео, на котором группа молодых людей повредила дорожный знак с надписью «Константиновка», установленный при въезде в одноименное село.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, инцидент произошел 25 декабря около 20.00.

По данным милиции, между молодыми людьми из двух сел произошла потасовка на бытовой почве. Позднее группа несовершеннолетних из села Ленинское собралась у поворота в  Константиновку для встречи с оппонентами, где и был поврежден дорожный знак, расположенный при въезде в населенный пункт.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Аламединского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 280 Уголовного кодекса Кыргызской Республики («Хулиганство»).

Сотрудники милиции установили всех участников происшествия. Подростки были доставлены в районный отдел внутренних дел для разбирательства, после чего с учетом их несовершеннолетнего возраста переданы под присмотр родителей.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356432/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке милиционеры устроили потасовку у «Жаштык Арены» после концерта
Подозреваемого в мошенничестве на $100 тысяч задержали в Бишкеке
В Бишкеке задержан мужчина по подозрению в избиении несовершеннолетней дочери
«Открывала дорогу в бизнес»: в Бишкеке задержали лжецелительницу
В Канте пьяного члена ОПГ задержали за избиение случайного прохожего
В Манасе девушка во время поцелуя откусила парню язык и часть губы
Официанту разбили голову в ночном клубе. Задержан 22-летний житель столицы
В Чуйской области задержали водителя, устроившего дебош в больнице
В Токмоке пьяный водитель устроил дебош в больнице и напал на врача
ГУВД Бишкека проводит проверку по факту драки водителей, попавшей на видео
Популярные новости
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш»
Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана
Из&nbsp;Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в&nbsp;мошенничестве Из Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в мошенничестве
Бизнес
Какой вы&nbsp;предприниматель? Тест Какой вы предприниматель? Тест
Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с&nbsp;сетью клиник Acıbadem Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с сетью клиник Acıbadem
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
29 декабря, понедельник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 декабря Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 дека...
10:58
В Кыргызстане отметили 124-летие отца-основателя Жусупа Абдрахманова
10:53
Муниципальная инспекция и акимиаты мэрии Бишкека получили служебные автомобили
10:46
Глава службы информполитики обновил флаг Кыргызстана на вершине Учителя
10:43
Валентина Шевченко признана лучшей по итогам 2025 года по версии MMA Junkie