В Чуйской области повредили дорожный знак при въезде в село Константиновка

В социальных сетях распространилось видео, на котором группа молодых людей повредила дорожный знак с надписью «Константиновка», установленный при въезде в одноименное село.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, инцидент произошел 25 декабря около 20.00.

По данным милиции, между молодыми людьми из двух сел произошла потасовка на бытовой почве. Позднее группа несовершеннолетних из села Ленинское собралась у поворота в Константиновку для встречи с оппонентами, где и был поврежден дорожный знак, расположенный при въезде в населенный пункт.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Аламединского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 280 Уголовного кодекса Кыргызской Республики («Хулиганство»).

Сотрудники милиции установили всех участников происшествия. Подростки были доставлены в районный отдел внутренних дел для разбирательства, после чего с учетом их несовершеннолетнего возраста переданы под присмотр родителей.

Расследование продолжается.