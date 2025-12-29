В Чуйской области повредили дорожный знак при въезде в село Константиновка

В социальных сетях распространилось видео, на котором группа молодых людей повредила дорожный знак с надписью «Константиновка», установленный при въезде в одноименное село.
Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, инцидент произошел 25 декабря около 20.00.
Данный факт зарегистрирован в ОВД Аламединского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 280 Уголовного кодекса Кыргызской Республики («Хулиганство»).
Сотрудники милиции установили всех участников происшествия. Подростки были доставлены в районный отдел внутренних дел для разбирательства, после чего с учетом их несовершеннолетнего возраста переданы под присмотр родителей.
Расследование продолжается.