21:00
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Происшествия

В Бишкеке автомобиль протаранил Hyundai Sonata. За рулем был пьяный водитель

В службу «102» поступило сообщение о том, что водитель машины Subaru, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил автомобиль Hyundai Sonata и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

По ее данным, инспекторы по горячим следам задержали нарушителя.

«Однако водитель отрицал факт управления автомобилем в нетрезвом состоянии, несмотря на наличие видеодоказательств. В результате автомашина водворена на штрафную стоянку. В отношении водителя составлены все необходимые протоколы о правонарушениях», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356115/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров сравнил смертность в ДТП с войной и пообещал жесткие меры
Легенда видеоигр, создатель Call of Duty погиб в США
Массовое ДТП произошло на дороге к горнолыжному курорту в Караколе
Страшное ДТП на Южной магистрали: столкнулись три авто
Дорожный конфликт в Бишкеке закончился арестом на пять суток
Два автобуса с пассажирами попали в ДТП в центре Бишкека
В селе Таш-Мойнок автомобиль врезался в частный дом
Боомское ущелье превратилось в каток: водители жалуются на массовые ДТП
В Оше насмерть сбили школьника, водитель задержан
В Бишкеке автобус № 103 сбил женщину на Моссовете: комментарий мэрии
Популярные новости
Депутат Эрулан Кокулов задержал милиционера, управлявшего авто без госномеров Депутат Эрулан Кокулов задержал милиционера, управлявшего авто без госномеров
$180 тысяч за&nbsp;&laquo;отмазку&raquo;: ГКНБ поймал коррупционеров с&nbsp;деньгами и&nbsp;наркотиками $180 тысяч за «отмазку»: ГКНБ поймал коррупционеров с деньгами и наркотиками
Чемпион мира по&nbsp;боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены
Рейды в&nbsp;Бишкеке: более 20&nbsp;человек отправлены в&nbsp;спецприемник за&nbsp;выходные Рейды в Бишкеке: более 20 человек отправлены в спецприемник за выходные
Бизнес
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
25 декабря, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 декабря: местами снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 декабря: местами сне...
20:44
В Бишкеке на проспекте Жибек Жолу машины оставляют на разметке
20:40
В Бишкеке автомобиль протаранил Hyundai Sonata. За рулем был пьяный водитель
20:23
В Китае за две секунды разогнали вагон-платформу на магнитной тяге до 700 км/ч
20:07
Жогорку Кенеш утвердил бюджеты Социального фонда и одобрил отчет за 2024 год