В Бишкеке автомобиль протаранил Hyundai Sonata. За рулем был пьяный водитель

В службу «102» поступило сообщение о том, что водитель машины Subaru, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил автомобиль Hyundai Sonata и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

По ее данным, инспекторы по горячим следам задержали нарушителя.

«Однако водитель отрицал факт управления автомобилем в нетрезвом состоянии, несмотря на наличие видеодоказательств. В результате автомашина водворена на штрафную стоянку. В отношении водителя составлены все необходимые протоколы о правонарушениях», — говорится в сообщении.