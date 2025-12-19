09:27
Происшествия

Массовое ДТП произошло на дороге к горнолыжному курорту в Караколе

На автодороге, ведущей к горнолыжному курорту в Караколе, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием сразу нескольких автомобилей. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, из-за гололеда проезжая часть превратилась в «каток», автомобили теряли управление и сталкивались. На месте образовалось скопление машин, движение было затруднено.

Информация о пострадавших на данный момент уточняется. Официальных комментариев от дорожных и экстренных служб пока не поступало.

Водителей призывают быть предельно осторожными, соблюдать дистанцию и по возможности воздержаться от поездок в горные районы при неблагоприятных погодных условиях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355153/
просмотров: 824
