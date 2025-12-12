10:49
Происшествия

Глава ГУОБДД раскритиковал работу дорожной милиции в Балыкчи и Кеминском районе

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Азенбек Козукеев проверил работу сотрудников подразделений дорожной безопасности в Балыкчи Иссык-Кульской области и Кеминском районе Чуйской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУОБДД, проверка посвящена вопросам профилактики дорожно-транспортных происшествий в зимний период. В ходе инспекции Азенбек Козукеев выявил ряд недостатков и поручил оперативно устранить их в кратчайшие сроки.

Он также распорядился наладить тесное взаимодействие с профильными службами и предприятиями при очистке дорог от снега и гололеда, обеспечивая сопровождение и контроль данных работ.

Отдельное внимание глава ГУОБДД уделил трассе Бишкек — Каракол, где в туристический сезон значительно возрастает транспортный поток. Он поручил сотрудникам вежливо и корректно относиться как к иностранным, так и к отечественным туристам, подчеркнув, что человеческая жизнь является высшей ценностью.

Кроме того, Азенбек Козукеев дал указание усилить профилактическую работу с водителями для снижения аварийности на дорогах.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354326/
просмотров: 726
