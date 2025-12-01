15:57
Происшествия

Пресечена попытка незаконного ввоза золотых изделий в Кыргызстан

Сотрудники Налоговой службы Кыргызстана пресекли попытку незаконного ввоза золотых изделий.

В частности, в аэропорту Оша при проверке багажа одного из пассажиров обнаружены золотые изделия (браслеты, цепочки и серьги) из стран — участниц ЕАЭС общей стоимостью более 13,9 миллиона сомов без соответствующих сопроводительных документов.

ГНС
Фото ГНС. Контрабанда

По факту незаконного ввоза составлены соответствующие акты. Будут приняты меры в соответствии с законодательством республики.

ГНС продолжает активную работу по выявлению и пресечению фактов оборота неучтенных и контрабандных товаров на территории страны. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352995/
