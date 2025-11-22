В Бишкеке задержали подозреваемого в серии карманных краж в маршрутках

В Бишкекек задержан мужчина по подозрению в совершении серии карманных краж. Об этом сообщает ГУВД столицы.

По его данным, поводом для проверки стало видео в соцсетях, где пассажиры маршрутного такси обвинили неизвестного в попытке кражи.

Фото ГУВД Бишкека

«Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района, возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК КР. Милиционеры установили личность подозреваемого, им оказался Б. А., 1992 года рождения. Он был ранее неоднократно судим. Мужчину водворили в ИВС. Подтверждена его причастность к ряду аналогичных преступлений», — говорится в сообщении.