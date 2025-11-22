16:43
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Происшествия

Экс-судьи получили взятку, чтобы изменить приговор убийце Айсулуу Мукашевой

Экс-судьи получили взятку, чтобы изменить приговор убийце Айсулуу Мукашевой. Об этом сообщает «7 канал».

По его данным, во время следствия над тремя бывшими судьями Бишкекского горсуда выяснилось, что они через адвоката обвиняемого Кумарбека Абдырова получили взятку в $10 тысяч, чтобы уменьшить срок заключения последнему.

Совет судей дал согласие на привлечение к уголовной ответственности бывших судей Санию Бранчаеву, Жаныл Мамбеталы и Кайсына Абакирова.

В конце сентября в Иссык-Кульской области с особой жестокостью убита 17-летняя Айсулуу Мукашева. В качестве подозреваемого задержали ранее судимого 41-летнего Кумарбека Абдырова. Следствие установило: подозреваемый увез девушку в яблоневый сад в районе пляжа «Азамат» села Жениш, где около 13.00 изнасиловал ее. После этого в окрестностях села Каджи-Сай Тонского района он задушил Айсулуу.

Подозреваемый в убийстве позже признался в изнасиловании и убийстве беременной женщины, Камилы Дуйшебаевой и Айсулуу Мукашевой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351915/
просмотров: 868
Версия для печати
Материалы по теме
За получение взяток задержали троих сотрудников военкоматов Кыргызстана
В Минстрое и МЧС выявлена коррупционная схема — ГКНБ
В Бишкеке за дачу взятки милиционеру задержаны иностранцы
Адвоката по подозрению в вымогательстве задержали в городе Ош
В Сузаке задержана сотрудница ЦОН. Подозревается в получении взятки
В Алайском районе задержан мужчина при попытке дачи взятки сотруднику милиции
Замглавврача психбольницы задержан при попытке дать взятку в 500 тысяч сомов
Брат «положенца» пытался дать взятку в 190 тысяч сомов милиционерам
Судья, уличенный в получении взятки, написал заявление по собственному желанию
В Караколе задержаны подозреваемые в вымогательстве
Популярные новости
Гендиректора фирмы и&nbsp;ее&nbsp;дочь подозревают в&nbsp;хищении $1,47&nbsp;миллиона. Их&nbsp;задержали Гендиректора фирмы и ее дочь подозревают в хищении $1,47 миллиона. Их задержали
Чиновника арестовали за&nbsp;незаконное распределение земель в&nbsp;Кок-Жаре Чиновника арестовали за незаконное распределение земель в Кок-Жаре
В&nbsp;Саудовской Аравии в&nbsp;сгоревшем автобусе погибли 42&nbsp;паломника В Саудовской Аравии в сгоревшем автобусе погибли 42 паломника
На&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана произошло землетрясение На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение
Бизнес
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
22 ноября, суббота
16:26
Сертификаты соответствия, выданные в Кыргызстане, подвергают сомнению в России Сертификаты соответствия, выданные в Кыргызстане, подве...
16:00
Прощай осень. Топ 10 фильмов для просмотра ноябрьскими вечерами
15:44
ЦИК Татарстана поможет открыть дополнительные участки для избирателей из КР
15:38
Дом экс-депутат ЖК Кубанычбека Кадырова тоже обыскали
15:25
Экс-судьи получили взятку, чтобы изменить приговор убийце Айсулуу Мукашевой