Экс-судьи получили взятку, чтобы изменить приговор убийце Айсулуу Мукашевой. Об этом сообщает «7 канал».

По его данным, во время следствия над тремя бывшими судьями Бишкекского горсуда выяснилось, что они через адвоката обвиняемого Кумарбека Абдырова получили взятку в $10 тысяч, чтобы уменьшить срок заключения последнему.

Совет судей дал согласие на привлечение к уголовной ответственности бывших судей Санию Бранчаеву, Жаныл Мамбеталы и Кайсына Абакирова.

В конце сентября в Иссык-Кульской области с особой жестокостью убита 17-летняя Айсулуу Мукашева. В качестве подозреваемого задержали ранее судимого 41-летнего Кумарбека Абдырова. Следствие установило: подозреваемый увез девушку в яблоневый сад в районе пляжа «Азамат» села Жениш, где около 13.00 изнасиловал ее. После этого в окрестностях села Каджи-Сай Тонского района он задушил Айсулуу.

Подозреваемый в убийстве позже признался в изнасиловании и убийстве беременной женщины, Камилы Дуйшебаевой и Айсулуу Мукашевой.