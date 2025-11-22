В России задержали подозреваемых в незаконной легализации 3 тысяч мигрантов

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге двух подозреваемых в незаконной легализации порядка 3 тысяч иностранцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она написала в своем Telegram-канале, что работники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали генерального директора нескольких коммерческих фирм и гражданина одного из государств Средней Азии. Последнего подозревают «в организации незаконной миграции».

По словам Ирины Волк, иностранец подыскивал среди соотечественников желающих легализовать свое пребывание в России и предлагал им за 5-7 тысяч рублей оформление регистрации в хостелах Невского района. Оформление трудового патента оценивалось в 28-34 тысячи рублей. Принимающей стороной были коммерческие фирмы его сообщника — местного жителя. Фактически мигранты не проживали в этих хостелах. Они осуществляли трудовую деятельность в учреждениях доставки, общественного питания, в службе такси или на строительных объектах. По имеющимся данным, так легализовали порядка 3 тысяч иностранцев, добавила представитель МВД РФ.

Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков изъяли мобильные печати, телефоны, бланки и документы, которые имеют доказательственное значение. Одного из фигурантов арестовали, другой находится под домашним арестом. Также решается вопрос о привлечении к ответственности иностранцев, которые воспользовались услугами злоумышленников.