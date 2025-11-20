Подозреваемого в организации канала сбыта наркотиков задержали в Чуйской области

В Чуйской области сотрудники спецслужб задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
По его данным, задержанный гражданин Г.А.Т. установлен как один из организаторов канала доставки наркотиков по маршруту Таджикистан — Ош — Чуй.
Спецслужбы задержали его 17 ноября, когда он пытался реализовать более килограмма «афганского чарса» (гашишной смолы).
В ГКНБ отметили, что следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по данному направлению продолжаются.