16:38
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Происшествия

Подозреваемого в организации канала сбыта наркотиков задержали в Чуйской области

Фото ГКНБ. В Чуйской области задержан подозреваемый в организации канала сбыта наркотиков

В Чуйской области сотрудники спецслужб задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, задержанный гражданин Г.А.Т. установлен как один из организаторов канала доставки наркотиков по маршруту Таджикистан — Ош — Чуй.

Спецслужбы задержали его 17 ноября, когда он пытался реализовать более килограмма «афганского чарса» (гашишной смолы).

ГКНБ
Фото ГКНБ. В Чуйской области задержан подозреваемый в организации канала сбыта наркотиков
18 ноября подозреваемого водворили под стражу. По решению Октябрьского районного суда его поместили в учреждение № 21 ГСИН.

В ГКНБ отметили, что следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по данному направлению продолжаются. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351667/
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали водителя, который был под наркотическим опьянением
В Ошe задержан мужчина, торговавший наркотиками: изъят почти килограмм гашиша
В «Антикино» в Караколе у подростка выявили наркотики
На Иссык-Куле изъяли три ружья и 4,5 литра настойки конопли
ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики
Водителя с крупной партией наркотиков задержали в селе Сосновка Чуйской области
В Кыргызстане низкая физическая доступность опиоидных анальгетиков
Мэрия прокомментировала задержание наркоторговца, работавшего в акимиате
В Домодедово с наркотиками задержали главу «Туркменских железных дорог»
В Бишкеке задержали наркогруппу: среди участников — сотрудник акимиата
Популярные новости
Гендиректора фирмы и&nbsp;ее&nbsp;дочь подозревают в&nbsp;хищении $1,47&nbsp;миллиона. Их&nbsp;задержали Гендиректора фирмы и ее дочь подозревают в хищении $1,47 миллиона. Их задержали
В&nbsp;Саудовской Аравии в&nbsp;сгоревшем автобусе погибли 42&nbsp;паломника В Саудовской Аравии в сгоревшем автобусе погибли 42 паломника
Чиновника арестовали за&nbsp;незаконное распределение земель в&nbsp;Кок-Жаре Чиновника арестовали за незаконное распределение земель в Кок-Жаре
ГКНБ выявил схему продажи угля, предназначенного для соцобъектов ГКНБ выявил схему продажи угля, предназначенного для соцобъектов
Бизнес
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
Кешбэк в&nbsp;&laquo;Таш-Рабате&raquo; и&nbsp;&laquo;БУМе&raquo;: экономьте с&nbsp;MKassa Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa
О! усилил&nbsp;4G: модернизирована сеть в&nbsp;более чем 140 населенных пунктах О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
20 ноября, четверг
16:17
В Кыргызстане выпустили 50 миллионов токенов USDKG, обеспеченных золотом В Кыргызстане выпустили 50 миллионов токенов USDKG, обе...
16:14
Операция «Нелегал-2025»: из России выдворят более 19 тысяч нарушителей закона
15:45
Подозреваемого в организации канала сбыта наркотиков задержали в Чуйской области
15:42
Адылбек Касымалиев обсудил с главой АБР экономику и зеленую энергетику
15:36
Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство