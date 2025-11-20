Подозреваемого в организации канала сбыта наркотиков задержали в Чуйской области

Фото ГКНБ. В Чуйской области задержан подозреваемый в организации канала сбыта наркотиков

В Чуйской области сотрудники спецслужб задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, задержанный гражданин Г.А.Т. установлен как один из организаторов канала доставки наркотиков по маршруту Таджикистан — Ош — Чуй.

Спецслужбы задержали его 17 ноября, когда он пытался реализовать более килограмма «афганского чарса» (гашишной смолы).

18 ноября подозреваемого водворили под стражу. По решению Октябрьского районного суда его поместили в учреждение № 21 ГСИН.

В ГКНБ отметили, что следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по данному направлению продолжаются.