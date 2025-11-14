12:10
Происшествия

За получение взяток задержали троих сотрудников военкоматов Кыргызстана

Военная прокуратура Кыргызской Республики совместно с сотрудниками ГКНБ задержала троих работников Ошского и Манасского городских военных комиссариатов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, сотрудники военкоматов проходят в качестве подозреваемых в рамках уголовных дел по статьям 342 «Получение взятки» и 343 «Вымогательство взятки» УК КР.

Военная прокуратура проводит необходимые следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данного преступления.
