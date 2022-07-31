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Общество

Рэпер Тимати вместе с Антоном Пинским выкупили российский Starbucks

Рэпер Тимати вместе с Антоном Пинским выкупили российский Starbucks и обещают, что работать он начнет уже в августе. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По его словам, теперь официально все активы сети Starbucks в России перешли к нему и ресторатору Антону Пинскому.

Тимати пообещал, что «чудовищных ребрендингов не предвидится», у лучших дизайнеров страны появится шанс войти в истории с новым лого заведений, а у будущих посетителей есть возможность высказать пожелания к будущему меню.

Он предложил мастерам визуального креатива «проявить себя» и присылать на указанную почту свои варианты логотипа, которому предстоит заменить знаменитую «Русалочку».

Логотип бывшей сети Starbucks следует изобразить, «не забывая, что это теперь на сто процентов российский бренд, а успеть нужно до понедельника».

В марте Starbucks объявила об остановке поставок в Россию и закрытии своих кофеен. В мае компания сообщила об уходе с российского рынка, оставив в стране около 130 заведений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241131/
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