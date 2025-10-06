16:09
Общество

Международный суд ООН начинает слушание по делу о праве трудящихся на забастовку

В Международном суде ООН сегодня начнутся слушания по вопросу о защите права трудящихся на забастовку. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, рассмотрение этого дела может существенно повлиять на трудовое право во всем мире.

В течение трех дней судьи во Дворце мира в Гааге заслушают аргументы по этому вопросу. Поводом стало обращение Международной организации труда (МОТ), которая запросила консультативное заключение по Конвенции № 87 — ключевому договору 1948 года, гарантирующему свободу объединений. Несмотря на ее фундаментальное значение, государства до сих пор расходятся во мнениях, распространяется ли конвенция на право на забастовки.

Об участии в слушаниях заявили 20 стран и 5 международных организаций. К процессу также допущены США и Бразилия, которые не ратифицировали конвенцию, и Организация африканских, карибских и тихоокеанских государств.

«Хотя консультативные заключения суда не имеют обязательной силы, они оказывают значительное влияние на развитие международного права и практику стран. С 1946-го суд вынес около 30 таких заключений. Ожидается, что дело о праве на забастовку вызовет широкий резонанс: его пристально будут отслеживать профсоюзы, работодатели и правительства, поскольку речь идет об одном из самых спорных вопросов современного трудового права», — говорится в сообщении.
