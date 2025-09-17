13:57
Происшествия

В Чуйской области снесли незаконный объект газозаправочной станции

Чуйское региональное управление Государственного департамента архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства проводит проверки объектов строительства.
 
В ходе проверки в селе Кожомкул Чуйской области выявлен незаконно возводимый объект газозаправочной станции. Строительство принадлежит ОсОО «Альфа Ойл» и начато без соответствующих разрешительных документов.
Минстроя
Фото Минстроя. Незаконная заправка
 
Ранее по данному объекту дважды направляли письменные предупреждения с предоставлением 30 дней на устранение нарушений. Однако требования не выполнили. В результате региональное управление вынесло предложение о сносе незаконного строительства. По этой инициативе ОсОО «Альфа Ойл» добровольно демонтировало объект и привело территорию в первоначальное состояние в соответствии с проектом.
 
Минстрой напоминает о необходимости строгого соблюдения законодательных требований при ведении строительных работ. 
