В Чуйской области снесли незаконный объект газозаправочной станции

Чуйское региональное управление Государственного департамента архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства проводит проверки объектов строительства.
В ходе проверки в селе Кожомкул Чуйской области выявлен незаконно возводимый объект газозаправочной станции. Строительство принадлежит ОсОО «Альфа Ойл» и начато без соответствующих разрешительных документов.
Ранее по данному объекту дважды направляли письменные предупреждения с предоставлением 30 дней на устранение нарушений. Однако требования не выполнили. В результате региональное управление вынесло предложение о сносе незаконного строительства. По этой инициативе ОсОО «Альфа Ойл» добровольно демонтировало объект и привело территорию в первоначальное состояние в соответствии с проектом.
Минстрой напоминает о необходимости строгого соблюдения законодательных требований при ведении строительных работ.