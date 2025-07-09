Чуй-Бишкекское управление юстиции работает в новом режиме

В целях повышения качества и доступности государственных услуг для граждан и юридических лиц, с июля 2025 года в Чуй-Бишкекском управлении юстиции внедрен новый режим работы, включающий ряд нововведений.

Открыт информационный кабинет для приема граждан.

Теперь посетители могут получить ответы по вопросам регистрации, перерегистрации и прекращения деятельности юридических лиц, а также по другим услугам, входящим в компетенцию управления. В кабинете можно уточнить статус рассмотрения ранее поданных документов, получить ответы.

Введен новый формат информирования о результатах рассмотрения документов.

Внедрена возможность получения информации о результатах рассмотрения документов дистанционно — через WhatsApp обратившегося, куда будет направлено уведомление. Также данную информацию можно получить лично в информационном кабинете управления (кабинет № 110), где заявителю предоставляются сведения по его обращению.

Запущены новые контактные номера.

Обновлены номера IP-телефонии, обеспечивающие стабильную связь и возможность оперативного получения информации. Телефонный прием теперь ведется по единому номеру 0312 59 06 22 с возможностью внутреннего соединения с конкретными специалистами.

Упорядочен график приема граждан.

Прием заявителей осуществляется специалистами управления ежедневно с 9.00 до 14.00. Также предусмотрен прием граждан для проведения устных консультаций отдельными специалистами по утвержденному расписанию. Это позволяет обеспечить прямое и адресное взаимодействие с населением по наиболее востребованным вопросам.

Упрощен порядок взаимодействия с посетителями.

Введена система электронной очереди, что позволяет избежать скопления посетителей и длительного ожидания. Также установлен и обновлен информационный стенд с пошаговыми инструкциями по подаче документов, требованиям к заявлениям.

Организация работы специалистов.

Работа специалистов по приему и консультированию граждан осуществляется согласно внутреннему утвержденному графику.

Запуск нового формата работы направлен на повышение прозрачности, оперативности в юстиции.