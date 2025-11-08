ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики

ГКНБ задержал иностранных граждан, занимающихся распространением и сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере на территории Кыргызской Республики. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.
Уточняется, что иностранцы, обучающиеся в одном из высших учебных заведений на территории КР, занимались реализацией наркотических средств через наркомагазин Indianproduct (в социальной сети Instagram).
В ГКНБ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные изготовление, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в крупном размере» УК КР.
В настоящее время ведутся проверка ввоза, а также установление лиц, причастных к транспортировке и распространению указанных веществ.
ГКНБ предупреждает, что незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, а равно производство наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов влекут за собой уголовную ответственность.