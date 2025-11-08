ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики

ГКНБ задержал иностранных граждан, занимающихся распространением и сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере на территории Кыргызской Республики. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Уточняется, что иностранцы, обучающиеся в одном из высших учебных заведений на территории КР, занимались реализацией наркотических средств через наркомагазин Indianproduct (в социальной сети Instagram).

В ГКНБ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные изготовление, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в крупном размере» УК КР.

В рамках расследуемого уголовного дела 1 ноября задержали двух граждан Индии: D., 2006 года рождения, и S.M., 2003 года рождения. В ходе обыска по месту жительства задержанных обнаружили и изъяли наркотические вещества (смола каннабиса — гашиш) весом около 1 килограмма, а также психотропные препараты.

В настоящее время ведутся проверка ввоза, а также установление лиц, причастных к транспортировке и распространению указанных веществ.

ГКНБ предупреждает, что незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, а равно производство наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов влекут за собой уголовную ответственность.