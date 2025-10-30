В Кара-Суйском районе незаконно раздали участки под строительство 589 гражданам

Административный суд Ошской области удовлетворил иск регионального управления Службы по земельному и водному надзору по Ошу и одноименной области, сообщает Минсельхоз.

По его данным, в ходе судебного разбирательства установлено, что должностные лица Даткинского айыл окмоту Кара-Суйского района, нарушив требования действующих нормативно-правовых актов, без регистрации соответствующих решений в журнале айыл окмоту и процедуры трансформации земель самовольно и с нарушением установленного законом порядка распределили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство 589 гражданам.

На основании указанных незаконных решений органом государственной регистрации некоторым гражданам выданы государственные акты о праве частной собственности.

В связи с нарушением требований положения «О порядке предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства», утвержденного постановлением правительства, решения о предоставлении 41 земельного участка площадью по 0,06 гектара каждому из 41 гражданина признаны недействительными решением Административного суда Ошской области.

В соответствии с решением суда земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 2,46 гектара возвращен в государственную собственность.