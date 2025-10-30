12:07
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Происшествия

В Кара-Суйском районе незаконно раздали участки под строительство 589 гражданам

Административный суд Ошской области удовлетворил иск регионального управления Службы по земельному и водному надзору по Ошу и одноименной области, сообщает Минсельхоз.

По его данным, в ходе судебного разбирательства установлено, что должностные лица Даткинского айыл окмоту Кара-Суйского района, нарушив требования действующих нормативно-правовых актов, без регистрации соответствующих решений в журнале айыл окмоту и процедуры трансформации земель самовольно и с нарушением установленного законом порядка распределили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство 589 гражданам.

На основании указанных незаконных решений органом государственной регистрации некоторым гражданам выданы государственные акты о праве частной собственности.

В связи с нарушением требований положения «О порядке предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства», утвержденного постановлением правительства, решения о предоставлении 41 земельного участка площадью по 0,06 гектара каждому из 41 гражданина признаны недействительными решением Административного суда Ошской области.

В соответствии с решением суда земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 2,46 гектара возвращен в государственную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349085/
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
Минсельхоз Кыргызстана призывает фермеров сеять озимую пшеницу
В Джалал-Абадской области построят завод по переработке рыбы
Проверки на КПП. Инспекторов служб Минводсельпрома обеспечат бодикамерами
В Бишкеке открылись выставка «АгроТехЭкспо-2025» и сельскохозяйственная ярмарка
Кыргызско-таджикская водохозяйственная комиссия приступила к работе
Новый заместитель появился у главы Минводсельхоза
Государству вернули 795 гектаров сельскохозяйственных земель в Чуйской области
Государству вернули 200 гектаров земли в Чуйской области
Несоответствие фитоконтролю. В Казахстан вернули партию моркови и свеклы
В Кыргызстане до конца года построят еще 9 торгово-логистических центров
Популярные новости
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в&nbsp;Турции: разрушены дома Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции: разрушены дома
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке задержаны подозреваемые в&nbsp;возбуждении национальной вражды В Бишкеке задержаны подозреваемые в возбуждении национальной вражды
Массовая драка мигрантов в&nbsp;Москве: задержано более 80&nbsp;человек Массовая драка мигрантов в Москве: задержано более 80 человек
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
&laquo;BAKAI Страхование&raquo;&nbsp;&mdash; партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025 «BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
30 октября, четверг
12:05
Омбудсмен Кыргызстана высказалась против возвращения смертной казни Омбудсмен Кыргызстана высказалась против возвращения см...
12:01
Экспорт замороженных фруктов из Кыргызстана вырос в четыре раза
11:59
Британский туроператор включил Кыргызстан в список перспективных направлений
11:56
В Кара-Суйском районе незаконно раздали участки под строительство 589 гражданам
11:53
Глава ГКНБ рассказал о министре, которому угрожал Камчи Кольбаев