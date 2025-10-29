В Бишкеке в страшной аварии погибли двое подростков, еще один госпитализирован

В столице произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили 29 октября в пресс-службе УПСМ.

По данным милиции, около четырех часов утра 28 октября 17-летний С.Б., управляя автомобилем Toyota Sienna, двигался по проспекту Шабдана Баатыра в сторону запада. Напротив ТЭЦ машина на большой скорости врезалась в электроопору.

В результате аварии погибли два пассажира — юноши, 2007 и 2008 годов рождения. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту аварии проводится доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы.