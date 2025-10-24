Четвертое за сутки землетрясение в Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии

Четвертое за сутки землетрясение произошло 23 октября в Кыргызстане. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки силой 3 балла были зафиксированы накануне в 22.44.

Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана, в 12 километрах к юго-востоку от села Кара-Кюнгей, в 15 километрах к юго-востоку от села Кара-Саз, в 25 километрах к юго-востоку от села Кочкорка.

Интенсивность землетрясения составила в селах Кара-Кюнгей и Кара-Саз — около 2,5 балла.

Напомним, 22-23 октября в КР также было зарегистрировано три землетрясения: