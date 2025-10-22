В урочище Ныша браконьеры застрелили дикого горного козла

Сотрудники отдела по биоразнообразию и особо охраняемым природным территориям Чуйского регионального управления и егерь Государственного охотничьего хозяйства выехали в ущелье Ак-Суу по поступившему сигналу о возможном факте браконьерства. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, в урочище Ныша остановлен автомобиль Lexus 470, в котором находились четыре гражданина с рациями.

«По предварительным сведениям, в незаконной охоте участвовали два автомобиля. Вторая машина находилась примерно в 300 метрах выше, в ней был человек с рацией и мощным фонарем. Предположительно между мужчинами велась связь для предупреждения о проверке. Во время осмотра один из граждан проявлял агрессию и высказывал угрозы сотрудникам, что зафиксировано на фото- и видео», — говорится в сообщении.

Фото Минприроды

При дополнительном осмотре урочища Ныша обнаружены следы стрельбы, гильзы и тушка дикого горного козла.

Все материалы переданы в РОВД Московского района Чуйской области для установления личностей браконьеров и принятия соответствующих мер.