Мужчину, сбившего насмерть ребенка у «Азия Молл», водворили в ИВС

В Бишкеке 20 октября примерно в 18.40 водитель Б.А.Т., 1986 года рождения, управляя автомобилем марки GMC Acadia, при передвижении по проспекту Чингиза Айтматова в западном направлении совершил наезд на пешехода С.А., 2022 года рождения. Произошло это в районе торгового центра «Азия Мол», на перекрестке улиц Чингиза Айтматова и Алтымышева. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

По ее данным, в результате дорожно-транспортного происшествия С.А. скончался от полученных травм.

20 октября по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 312 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Водитель Б.А.Т., 1986 года рождения, был задержан в порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса КР в качестве подозреваемого и водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.