В Чуйской области задержан подозреваемый в истязании своей матери

В селе Кун-Туу Сокулукского района сотрудники ОВД задержали мужчину, подозреваемого в систематическом применении насилия в отношении собственной матери.

По данным ОВД, 36-летний гражданин А.Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно оказывал психологическое давление и применял физическое насилие в отношении своей матери 65-летней гражданки Б.К.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 138 «Истязание» УК КР.

Следствие установило, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичные противоправные действия. В отношении него составили три протокола по статье 70 «Семейное насилие» Кодекса о проступках.

В результате оперативно-разыскных мероприятий А.Н. задержан в порядке статьи 96 УПК КР и водворен в изолятор временного содержания. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, следствие продолжается.

ГУВД Чуйской области напоминает: если вы стали жертвой или свидетелем домашнего насилия, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение милиции или звоните по короткому номеру 102.

Органы внутренних дел готовы оказать всю необходимую помощь для предотвращения насилия в семье.