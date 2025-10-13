12:53
Происшествия

Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по подозрению в вымогательстве

ГКНБ сообщил о задержании бывшего заместителя руководителя аппарата Жогорку Кенеша К.Б.Ш. и гражданина А.Т.Н. по факту вымогательства $200 тысяч.

По данным ведомства, в ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что указанные лица, действуя по предварительному сговору, вошли в доверие к одному из представителей бизнеса. Они вымогали деньги, прикрываясь ложными связями с председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

Злоумышленники обманным путем получили $200 тысяч, обещая прекратить уголовное преследование со стороны ГКНБ.

10 октября по результатам мероприятий К.Б.Ш. и А.Т.Н. задержаны и помещены в ИВС СИЗО ГКНБ.

Следственные действия продолжаются.
