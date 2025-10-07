15:44
Происшествия

О росте телефонного мошенничества в Кыргызстане предупреждает ГКНБ

В Кыргызской Республике участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники, представляясь сотрудниками государственных органов, банков или правоохранительных органов, пытаются похитить личные данные и деньги граждан, сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, мошенники используют разные схемы обмана, включая сообщения о «подозрительных операциях» или требования перевести деньги «для защиты от кибератак». Они активно применяют современные технологии, в том числе подмену номеров, и оказывают психологическое воздействие.

Мошенники стали использовать имена сотрудников ГКНБ, вплоть до высшего руководства госкомитета, что является преступлением.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГКНБ выявили и пресекли деятельность нескольких групп, которые выполняли мошеннические звонки как с территории Кыргызстана, так и из-за рубежа. По фактам возбудили уголовные дела, ведется следствие.

ГКНБ призывает к бдительности и дает рекомендации

  • При получении подозрительных звонков немедленно завершить разговор и обращаться в ГКНБ по номеру 191.

  • Не отвечать на запросы и сообщения, касающиеся руководства ГКНБ КР.

  • Не передавать персональные данные, ПИН-коды, пароли и номера банковских карт.

  • Не переводить деньги по телефонным или интернет-запросам, даже если собеседник представляется сотрудником банка или госоргана.
