О росте телефонного мошенничества в Кыргызстане предупреждает ГКНБ

В Кыргызской Республике участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники, представляясь сотрудниками государственных органов, банков или правоохранительных органов, пытаются похитить личные данные и деньги граждан, сообщил пресс-центр ГКНБ.
По его данным, мошенники используют разные схемы обмана, включая сообщения о «подозрительных операциях» или требования перевести деньги «для защиты от кибератак». Они активно применяют современные технологии, в том числе подмену номеров, и оказывают психологическое воздействие.
Мошенники стали использовать имена сотрудников ГКНБ, вплоть до высшего руководства госкомитета, что является преступлением.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГКНБ выявили и пресекли деятельность нескольких групп, которые выполняли мошеннические звонки как с территории Кыргызстана, так и из-за рубежа. По фактам возбудили уголовные дела, ведется следствие.
ГКНБ призывает к бдительности и дает рекомендации
-
При получении подозрительных звонков немедленно завершить разговор и обращаться в ГКНБ по номеру 191.
-
Не отвечать на запросы и сообщения, касающиеся руководства ГКНБ КР.
-
Не передавать персональные данные, ПИН-коды, пароли и номера банковских карт.
-
Не переводить деньги по телефонным или интернет-запросам, даже если собеседник представляется сотрудником банка или госоргана.