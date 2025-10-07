Выявлена коррупционная схема в Госагентстве по управлению госимуществом

ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по выявлению коррупционных проявлений при проведении электронных аукционов и поступлений от арендных платежей в Государственном агентстве по управлению государственным имуществом при кабинете министров Кыргызской Республики (ГАУГИ) выявлена коррупционная схема.

В частности, отделом финансов и контроля ГАУГИ на основании фиктивных протоколов электронных аукционов по предоставлению госимущества в аренду перечислялись денежные средства в крупном размере в виде возврата гарантийных взносов физическим лицам, которые в электронных аукционах не принимали участие. Впоследствии ответственные работники с целью материального обогащения присвоили указанные денежные средства.

Фото ГКНБ. Подозреваемая

В рамках расследования уголовного дела 3 октября главный специалист отдела финансов и отчетности ГАУГИ (бухгалтер) С.А.Н., 1996 года рождения, задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных к данному факту лиц.