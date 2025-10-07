Оздоровительный центр для учителей «Ак-Суу» вернули государству

Государственный комитет национальной безопасности установил факт незаконной продажи оздоровительного центра «Ак-Суу», построенного для учителей. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, оздоровительный центр в селе Ак-Суу Иссык-Кульской области принадлежал Центральному комитету профсоюза работников образования и науки. В 2012 году бывшее руководство ЦК продало его частному лицу.

В результате следственно-оперативных мероприятий ГКНБ установил, что общая стоимость центра составляла 54 миллиона 118 тысяч 630 сомов.

В настоящее время оздоровительный центр «Ак-Суу» передан на баланс государства.