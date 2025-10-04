Под Бишкеком дельтаплан с отказавшим двигателем совершил экстренную посадку

В пригороде Бишкека во время полета на высоте около 500 метров у дельтаплана отказал двигатель. На борту находился блогер Эртай Искаков.

Опубликованное в соцсетях видео запечатлело момент, когда мотор начал дымить и вскоре полностью заглох. Дельтаплан начал стремительно терять высоту, а пилоту пришлось искать место для посадки. Ситуацию осложняли автомобили, мешавшие приземлению.

Несмотря на риск, пилот смог успешно посадить аппарат. Никто не пострадал — блогер и пилот отделались сильным испугом.