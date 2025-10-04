15:30
Происшествия

В Бишкеке на рынке и в парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев

Сотрудники Муниципальной инспекции очистили Ортосайский рынок и парк «Ынтымак» от нелегальной торговли. Как сообщили в ведомстве, предпринимателей неоднократно предупреждали, однако они продолжали работать в неустановленных местах.

Стихийные предприниматели возмущались: для многих это основной заработок. «А где нам работать? В аренду места на рынке стоят дорого, мы не потянем», — жаловалась женщина, торгующая детскими вещами.

Споры переросли в потасовку. Несколько человек пытались преградить дорогу инспекторам, но силы оказались неравными. Территорию все же удалось очистить.

К полудню от стихийного рынка не осталось и следа. Парк «Ынтымак» вновь превратился в зону отдыха — с пустыми дорожками и скамейками, без самодельных палаток.

Муниципальная инспекция утверждает: подобные рейды будут продолжаться, пока проблема нелегальной торговли в Бишкеке не решится.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346009/
просмотров: 303
