Происшествия

В Бишкеке проходит рейд «Притон-Бабочка» — задержано 10 человек

В столице продолжается профилактическое мероприятие «Притон-Бабочка». Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.

УВД Ленинского района
Фото УВД Ленинского района. В Бишкеке проходит рейд «Притон-Бабочка» — задержано 10 человек

В рамках рейда сотрудники уголовного розыска и участковые инспекторы проверяют гостиницы, сауны и квартиры, сдаваемые посуточно.

В милицию доставили 10 граждан. В отношении восьми составлены протоколы по статье 109-2 «Занятие проституцией» УК КР. Материалы направлены в суд, где вынесли следующие решения:

  • одному гражданину объявлено предупреждение;
  • один арестован на трое суток;
  • шесть человек оштрафованы на 20 тысяч сомов каждый.

В милиции призывают горожан сообщать по номеру 102 о заведениях и лицах, предоставляющих интимные услуги.

