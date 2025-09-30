В столице продолжается профилактическое мероприятие «Притон-Бабочка». Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.

Фото УВД Ленинского района. В Бишкеке проходит рейд «Притон-Бабочка» — задержано 10 человек

В рамках рейда сотрудники уголовного розыска и участковые инспекторы проверяют гостиницы, сауны и квартиры, сдаваемые посуточно.

В милицию доставили 10 граждан. В отношении восьми составлены протоколы по статье 109-2 «Занятие проституцией» УК КР. Материалы направлены в суд, где вынесли следующие решения:

одному гражданину объявлено предупреждение;

один арестован на трое суток;

шесть человек оштрафованы на 20 тысяч сомов каждый.

В милиции призывают горожан сообщать по номеру 102 о заведениях и лицах, предоставляющих интимные услуги.