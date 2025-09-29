Под видом агитаторов проникают в дома. В ЦИК предупреждают о мошенниках

Во время выборных кампаний появляется много мошенников, воров, которые под видом агитаторов проникают в дома и обманывают людей. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кайрат Маматов.

По его словам, именно поэтому привлекают милицию и просят сотрудников правоохранительных органов уделять больше внимания вопросу общественной безопасности.

«Правоохранительные органы запрашивают списки агитаторов, выборочно проверяют. Политическим партиям, кандидатам мы объясняем необходимость данной меры», — сказал Кайрат Маматов.

Напомним, 25 сентября депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва проголосовали за самороспуск. До 30 сентября, согласно действующему законодательству, президент страны должен назначить дату проведения парламентских выборов.

Очевидно, что следующие выборы восьмого созыва ЖК с учетом всех необходимых процедур будут назначены на 30 ноября.