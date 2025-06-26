Член ОПГ Тоха спрятал много оружия. Милиция нашла их при помощи металлоискателя

Правоохранители при помощи металлоискателя нашли схрон оружия, принадлежащий известному члену ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

«В рамках ранее возбужденного уголовного дела сотрудники УУР ГУВД Бишкека обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в одном из недостроенных зданий на территории города. По предварительным данным, указанный схрон принадлежал Ж.Т., 1981 года рождения, широко известному под псевдонимом Тоха, который являлся членом ОПГ и террористической организации», — говорится в сообщении.

Таким образом в схроне были обнаружены и изъяты:

— три шашки тротила;

— пистолет Макарова без серийных номеров, с магазином;

— пять ручных гранат;

— более 500 патронов различного калибра;

— удостоверение, оформленное на имя Р.А.;

— цветная фотография, на которой запечатлены ранее ликвидированный в 2023 году криминальный авторитет Камчи Кольбаев, его телохранитель, а также Ж.Т., известный под псевдонимом Тоха.

Напомним, что Ж.Т. по прозвищу Тоха был ликвидирован в 2015 году в ходе специальной операции на пересечении улиц Панфилова и Горького, в составе группы лиц, причастных к экстремистско-террористической организации «ИГИЛ».