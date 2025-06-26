Член ОПГ Тоха спрятал много оружия. Милиция нашла их при помощи металлоискателя

Правоохранители при помощи металлоискателя нашли схрон оружия, принадлежащий известному члену ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
Таким образом в схроне были обнаружены и изъяты:
— три шашки тротила;
— пистолет Макарова без серийных номеров, с магазином;
— пять ручных гранат;
— более 500 патронов различного калибра;
— удостоверение, оформленное на имя Р.А.;
— цветная фотография, на которой запечатлены ранее ликвидированный в 2023 году криминальный авторитет Камчи Кольбаев, его телохранитель, а также Ж.Т., известный под псевдонимом Тоха.
Напомним, что Ж.Т. по прозвищу Тоха был ликвидирован в 2015 году в ходе специальной операции на пересечении улиц Панфилова и Горького, в составе группы лиц, причастных к экстремистско-террористической организации «ИГИЛ».