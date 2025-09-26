Более 20 сотрудников госорганов задержаны за коррупцию на пункте «Чалдовар»

ГКНБ КР выявлена вновь организованная устойчивая коррупционная схема в зоне деятельности пункта пропуска «Чалдовар-автодорожный» Чуйской области со стороны сотрудников контролирующих органов, в частности куда были вовлечены работники Государственной налоговой службы, военнослужащие Пограничной службы, работники Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и работники Государственной инспекции по весогабаритному контролю при Министерстве транспорта и коммуникации КР.

Так, установлено, что в зоне деятельности КПП «Чалдовар-автодорожный» должностные лица ГНС, ПС и МТиК в сговоре с отдельными так называемыми толкачами организовали устойчивую коррупционную схему по незаконному импорту товаров из стран ЕАЭС с использованием фиктивных товаросопроводительных документов (с искажением фактического объема и стоимости ввозимого товара) в корыстных целях и личного обогащения.

Фото ГКНБ. Подозреваемые

«При этом установлено, что в целях осуществления незаконного импорта товаров из стран участниц ЕАЭС с поддельными документами злоумышленники систематически передавали денежные средства сотрудникам госорганов посредством пополнения интернет-кошельков «MБанк» и в наличной форме для дальнейшего сокрытия контрабандного ввоза товаров в КР.

24 сентября 2025 года по результатам комплекса следственных действий 7 сотрудников налоговой, 6 военнослужащих Пограничной службы, 4 работника Минтранса и 6 работников Минсельхоза, а также «толкачи» были задержаны и в порядке статьи 96 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных должностных лиц к указанной коррупционной схеме.