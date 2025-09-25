В Бишкеке ссора из-за мусора у ворот обернулась дракой и скандалом

В соцсетях распространяется видео драки в жилмассиве «Кара-Жыгач» в Бишкеке. На кадрах видно, как женщина таскает за волосы девушку, несмотря на просьбы очевидцев остановиться.

По словам автора ролика, пострадавшей 17 лет. Девушка рассказала, что укрывалась от дождя возле дома местной жительницы. Однако хозяйка решила, что подросток курил и мусорил у ворот, потребовала убрать за собой. Ссора быстро переросла в потасовку.

Очевидцы утверждают, что к конфликту подключились соседи и несколько мужчин, мешавшие прохожим заступиться за девушку. По их словам, милиция приезжала на место, но мер не приняла.

В УВД Октябрьского района сообщили, что обе стороны написали заявления друг на друга. Назначена экспертиза, по результатам которой дадут юридическую оценку произошедшему.