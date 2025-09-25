11:47
Происшествия

В Бишкеке задержан лжемилиционер, подозреваемый в мошенничестве

Сотрудники МВД Кыргызской Республики задержали мужчину, выдававшего себя за майора милиции и подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в милицию с заявлением обратилась гражданка О.Н. Она рассказала, что с 2024 года злоумышленник под предлогом поставки автомобилей из Республики Корея завладел ее денежными средствами.

Позже, когда женщина стала требовать возврата денег, мужчина начал угрожать ей физической расправой и распространением интимных фотографий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) Уголовного кодекса КР.

В ходе оперативных мероприятий был задержан М.Э., 1983 года рождения. Его доставили в следственную службу МВД и водворили в ИВС.

Следствие по делу продолжается.
