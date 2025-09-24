МИД Иордании официально обратился к КР в связи с пропажей своего гражданина

В Министерство иностранных дел Кыргызской Республики поступило официальное обращение от коллег из Иордании в связи с исчезновением гражданина своей страны — Альрашайде Махмуда Фариса Махмуда, 1995 года рождения.

По информации дипведомства, находясь на территории Кыргызстана, мужчина перестал выходить на связь с родственниками. Его местонахождение остается неизвестным уже более четырех месяцев.

«Имеются основания полагать, что произошли непредвиденные обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью разыскиваемого», — отметили в МИД.

Приметы мужчины:

одет в оранжевую толстовку и синюю кепку;

на правой щеке имеется родинка;

в последний раз управлял автомобилем Kia Carnival, госномер 01KG 407 ASE, черного цвета.

МИД Кыргызстана обратился к гражданам с просьбой: при получении любой информации о разыскиваемом или его автомобиле незамедлительно сообщить в ближайшее подразделение органов внутренних дел.

Контактные телефоны: