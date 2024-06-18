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Общество

В Петербурге полиция провела рейды на оптовых рынках и задержала 49 мигрантов

В Санкт-Петербурге полиция провела рейды на оптовых рынках и задержала 49 человек за нарушение миграционного законодательства. Об этом пишет «Мигрант медиа» со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Рейды прошли на рынках на Софийской улице, проспекте Непокоренных и в Петро-Славянке. Полицейские проверили документы более 350 мигрантов, из которых в полицию доставлены 49 человек. Их привлекли к ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП «Нарушение иностранными гражданами правил въезда в РФ либо режима пребывания».

Сотрудники ГИБДД также проверили 242 автомобиля, управляемых иностранцами. Шестеро водителей привлечены к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Проверки, как сообщили в управлении МВД, проводились после того, как 11 июня двое 20-летних граждан одной из стран Центральной Азии похитили 26-летнего мигранта из соседнего государства, избили его, отобрали телефон, личные вещи и сняли с банковской карты 55 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемые задержаны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296830/
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