ФБР обещает награду. В США более суток не могут поймать убийцу сторонника Трампа

В США до сих пор не задержали убийцу активного сторонника президента Дональда Трампа Чарли Кирка. ФБР объявило награду в $100 тысяч за помощь в поимке подозреваемого.

Фото из соцсетей. Предполагаемый убийца Чарли Кирка

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео с мужчиной в темной одежде, в солнцезащитных очках, кепке и с рюкзаком. Видно, как стрелявший спрыгивает с крыши и скрывается среди деревьев.

Следователям удалось найти предполагаемое орудие убийства — винтовку со скользящим затвором. По данным телеканала CNN, это Mauser с оптическим прицелом. Оружие направлено в лабораторию для анализа.

Источники телеканала рассказали, что на патронах, оставшихся в магазине винтовки, были выгравированы лозунги, которые следователи охарактеризовали как «выражение антифашистской идеологии». Официально об этом пока не сообщается. Следствие также еще не установило мотивы убийства.

По предварительной информации ФБР, стрелявший прибыл в университет, где выступал Чарли Кирк, в 11.52 по местному времени. Внешне он был похож на студента, из-за чего не выделялся из толпы.

По словам комиссара департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсона, преступник прошел по лестничным клеткам и поднялся на крышу к месту, откуда стрелял.

Власти Юты заявили, что намерены добиваться смертной казни для преступника.

Убитый 31-летний Чарли Кирк был консервативным активистом и ведущим подкастов. В соцсетях на него были подписаны миллионы человек. У Чарли Кирка была прямая связь с Дональдом Трампом, с которым они обменивались мнениями.

Глава Белого дома заявил, что посмертно наградит Чарли Кирка президентской медалью свободы.