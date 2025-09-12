13:54
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Происшествия

ФБР обещает награду. В США более суток не могут поймать убийцу сторонника Трампа

В США до сих пор не задержали убийцу активного сторонника президента Дональда Трампа Чарли Кирка. ФБР объявило награду в $100 тысяч за помощь в поимке подозреваемого.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Предполагаемый убийца Чарли Кирка

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео с мужчиной в темной одежде, в солнцезащитных очках, кепке и с рюкзаком. Видно, как стрелявший спрыгивает с крыши и скрывается среди деревьев.

Следователям удалось найти предполагаемое орудие убийства — винтовку со скользящим затвором. По данным телеканала CNN, это Mauser с оптическим прицелом. Оружие направлено в лабораторию для анализа.

Источники телеканала рассказали, что на патронах, оставшихся в магазине винтовки, были выгравированы лозунги, которые следователи охарактеризовали как «выражение антифашистской идеологии». Официально об этом пока не сообщается. Следствие также еще не установило мотивы убийства.

По предварительной информации ФБР, стрелявший прибыл в университет, где выступал Чарли Кирк, в 11.52 по местному времени. Внешне он был похож на студента, из-за чего не выделялся из толпы.

По словам комиссара департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсона, преступник прошел по лестничным клеткам и поднялся на крышу к месту, откуда стрелял.

Власти Юты заявили, что намерены добиваться смертной казни для преступника.

Убитый 31-летний Чарли Кирк был консервативным активистом и ведущим подкастов. В соцсетях на него были подписаны миллионы человек. У Чарли Кирка была прямая связь с Дональдом Трампом, с которым они обменивались мнениями.

Глава Белого дома заявил, что посмертно наградит Чарли Кирка президентской медалью свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343246/
просмотров: 502
Версия для печати
Материалы по теме
В США произошло громкое политическое убийство: стреляли в сторонника Трампа
В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве Джина, экс-депутата «Ата Мекена»
О своем возможном визите в Казахстан сообщил Дональд Трамп
Трамп пригласил на ужин глав Microsoft, Meta, Apple, OpenAI. О чем говорили
Военный парад в Пекине. Стало известно о реакции Дональда Трампа — впечатлен
Убийство экс-спикера Рады: подозреваемый заявил о мести властям Украины
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании «заговора» против США
Сектор Газа под протекторатом США на 10 лет: СМИ узнали о планах Дональда Трампа
В Украине убит бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. Осторожно, фото!
Скандал в Вашингтоне. Управляющая ФРС подала в суд на Дональда Трампа
Популярные новости
Нападение с&nbsp;ножами в&nbsp;ТЦ&nbsp;Vefa: женщина и&nbsp;ее&nbsp;муж едва остались живы Нападение с ножами в ТЦ Vefa: женщина и ее муж едва остались живы
Штормовое предупреждение: в&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки
За&nbsp;занятие проституцией в&nbsp;Бишкеке задержали 36&nbsp;женщин За занятие проституцией в Бишкеке задержали 36 женщин
Подозреваемых в&nbsp;нападении на&nbsp;супружескую пару в&nbsp;ТЦ&nbsp;Vefa задержали в&nbsp;Бишкеке Подозреваемых в нападении на супружескую пару в ТЦ Vefa задержали в Бишкеке
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
13:49
«Кыргыз Агрохолдинг» будет поставлять индивидуальные рационы для Минобороны «Кыргыз Агрохолдинг» будет поставлять индивидуальные ра...
13:43
Совет безопасности ООН осудил ракетный удар Израиля по Дохе (Катар)
13:42
В Бишкеке начался суд над экс-депутатом Султанбаем Айжигитовым
13:25
Объем денежных переводов мигрантов КР вырос до $3 миллиардов — Сергей Вакунов
13:09
В Бишкеке в школе № 56 уроки идут по расписанию, заверяет мэрия