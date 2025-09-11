09:56
Происшествия

В США произошло громкое политическое убийство: стреляли в сторонника Трампа

В США напали на республиканца Чарли Кирка — известного правого деятеля и влиятельного сторонника движения MAGA. Инцидент произошел во время его публичного выступления в кампусе Университета Юта Вэлли, сообщает Reuters.

Reuters
Фото Reuters. В США убили сторонника президента Чарли Кирка

Чарли Кирк — сторонник Дональда Трампа, был известен своей активностью в университетских кампусах, где регулярно вступал в публичные дискуссии с представителями Демократической партии. У него миллионы подписчиков в соцсетях, помимо прочего, вел свой подкаст.

MAGA — Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), американский политический лозунг, популяризированный Дональдом Трампом во время его президентской кампании 2016 года.

В Чарли Кирка выстрелили во время его выступления. Звуки стрельбы раздались на 20-й минуте выступления. Политик был ранен в шею, его госпитализировали. Через несколько часов после покушения Трамп сообщил о смерти своего сторонника.

Глава Белого дома поручил приспустить флаги на всей территории США до вечера 14 сентября и пообещал найти «всех и каждого», кто причастен к убийству консервативного политика и активиста Чарли Кирка.
