В США произошло громкое политическое убийство: стреляли в сторонника Трампа

В США напали на республиканца Чарли Кирка — известного правого деятеля и влиятельного сторонника движения MAGA. Инцидент произошел во время его публичного выступления в кампусе Университета Юта Вэлли, сообщает Reuters.

Фото Reuters. В США убили сторонника президента Чарли Кирка

Чарли Кирк — сторонник Дональда Трампа, был известен своей активностью в университетских кампусах, где регулярно вступал в публичные дискуссии с представителями Демократической партии. У него миллионы подписчиков в соцсетях, помимо прочего, вел свой подкаст.

MAGA — Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), американский политический лозунг, популяризированный Дональдом Трампом во время его президентской кампании 2016 года.

В Чарли Кирка выстрелили во время его выступления. Звуки стрельбы раздались на 20-й минуте выступления. Политик был ранен в шею, его госпитализировали. Через несколько часов после покушения Трамп сообщил о смерти своего сторонника.

Глава Белого дома поручил приспустить флаги на всей территории США до вечера 14 сентября и пообещал найти «всех и каждого», кто причастен к убийству консервативного политика и активиста Чарли Кирка.