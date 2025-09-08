22:49
Происшествия

Более 10 человек погибли в Непале во время протестов из-за запрета соцсетей

В столице Непала Катманду прошла уличная акция из-за решения властей заблокировать 26 социальных сетей (в том числе Instagram, Facebook, YouTube и Х) за несоблюдение сроков регистрации в Министерстве связи страны. Об этом пишет Meduza.

СМИ назвали митинг в Катманду протестом поколения Z (к нему относят людей, родившихся в 1995 — 2012 годах).

Протестующие окружили здание парламента. Полицейские применили водометы и слезоточивый газ, но это не помогло оттеснить толпу, и они стали стрелять по протестующим боевыми патронами, пишет The Kathmandu Post. В результате погибли 14 человек, сообщает издание со ссылкой на информацию из больниц.

Пострадали более 50 человек, пишет Reuters.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342702/
просмотров: 102
